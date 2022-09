Elisabetta: Babingtons a piazza di Spagna chiude per lutto e dedica la vetrina alla Regina (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Babingtons, la storica sala da the di piazza di Spagna, a Roma, oggi “è chiusa per lutto. Lo abbiamo fatto in segno di rispetto per la Regina Elisabetta, una grande donna, che purtroppo abbiamo perso. Le abbiamo anche dedicato una vetrina. Stiamo adesso valutando se predisporre un libro in cui raccogliere i pensieri di commemorazione dei nostri clienti”. Lo comunica all’Adnkronos Rory Bruce, titolare di quarta generazione del locale, salotto della comunità anglofona e dei suoi estimatori italiani nella Capitale, fondato dalla bisnonna Isabel Cargil e dalla socia, Annamaria Babington nel 1893, approdate a Roma durante un ‘grand tour’, viaggio dedicato agli intellettuali di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) –, la storica sala da the didi, a Roma, oggi “è chiusa per. Lo abbiamo fatto in segno di rispetto per la, una grande donna, che purtroppo abbiamo perso. Le abbiamo ancheto una. Stiamo adesso valutando se predisporre un libro in cui raccogliere i pensieri di commemorazione dei nostri clienti”. Lo comunica all’Adnkronos Rory Bruce, titolare di quarta generazione del locale, salotto della comunità anglofona e dei suoi estimatori italiani nella Capitale, fondato dbisnonna Isabel Cargil e dsocia, Annamaria Babington nel 1893, approdate a Roma durante un ‘grand tour’, viaggioto agli intellettuali di ...

