Elisabetta, anche il calcio si ferma per lutto: la 7a giornata della Premier League sarà posticipata in segno di rispetto (Di venerdì 9 settembre 2022) anche la Premier League si ferma in segno di rispetto per la Regina Elisabetta II, deceduta giovedì 8 settembre a 96 anni. La settima giornata del massimo campionato inglese è stata rinviata. Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha annunciato che la lega vuole onorare la vita straordinaria di Sua Maestà la Regina e il suo contributo alla nazione. Per questo tutto il weekend calcistico sarà posticipato, compreso il monday night, la consueta partita del lunedì sera. "Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro Paese. Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma ...

