Elezioni: Speranza, 'Renzi mi presentò Italicum, mi dimisi da capogruppo' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Oggi sono tutti contro questa legge elettorale. Ero capogruppo del Pd quando Renzi mi presentò la sua proposta di legge elettorale. Gli dissi che era 'un errore gravissimo', gli dissi 'se vai avanti io mi dimetto da capogruppo'. E' andato avanti e io mi sono dimesso e per la prima volta non ho votato fiducia. Dopo L'Italicum è arrivato il Rosaltellum sempre con Renzi segretario del Pd ed io ho votato contro". Così il ministro della Salute e candidato con la lista Democratici e progressisti nel collegio elettorale di Napoli, Roberto Speranza, intervistato da Rainews24. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Oggi sono tutti contro questa legge elettorale. Erodel Pd quandomila sua proposta di legge elettorale. Gli dissi che era 'un errore gravissimo', gli dissi 'se vai avanti io mi dimetto da'. E' andato avanti e io mi sono dimesso e per la prima volta non ho votato fiducia. Dopo L'è arrivato il Rosaltellum sempre consegretario del Pd ed io ho votato contro". Così il ministro della Salute e candidato con la lista Democratici e progressisti nel collegio elettorale di Napoli, Roberto, intervistato da Rainews24.

