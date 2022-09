Elezioni: Renzi, 'siamo al 7-8%, dobbiamo aggiungere 4 punti' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "Ultimo giorno per pubblicare i sondaggi. La nostra lista è data più o meno tra il 7 e l'8%". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews aggiungendo: "dobbiamo impegnarci moltissimo in questi quindici giorni, perché possiamo fare la differenza davvero: aggiungere quattro punti al nostro punteggio di adesso sarebbe un bellissimo sogno. Farlo diventare realtà dipende da ciascuno di noi: ci aiutate?". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "Ultimo giorno per pubblicare i sondaggi. La nostra lista è data più o meno tra il 7 e l'8%". Lo scrive Matteonella sua ultima enews aggiungendo: "impegnarci moltissimo in questi quindici giorni, perché posfare la differenza davvero:quattroal nostro punteggio di adesso sarebbe un bellissimo sogno. Farlo diventare realtà dipende da ciascuno di noi: ci aiutate?".

