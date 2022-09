Elezioni politiche | FlixBus rimborsa il viaggio per votare Come fare

(Di venerdì 9 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: In vista dellerilancia l’iniziativa #IoVoglio, con cui rimborserà ildi andata di tutte le persone che nella settimana del voto, fra lunedì 19 settembre e domenica 25 settembre, sceglieranno di raggiungere il proprio comune di residenza a bordo degli autobus verdi, in Puglianelle altre regioni italiane. L’iniziativa nasce dalla presa di coscienza di due fattori: il primo è la crescita dell’astensionismo in Italia, denunciata, fra gli altri, dal portale di sondaggi YouTrend, che stima un’affluenza intorno al 65% alledel 25 settembre, delineando il rischio di un’astensione record nel nostro Paese.1 Il secondo fattore è, specificamente, ...

EnricoLetta : Puntano ai #pienipoteri. Ma è un discorso che si scontra con la storia di questi 18 mesi di #buongoverno senza… - you_trend : ? Chi sono i candidati nei tuoi collegi alla Camera e al Senato? Qual è il profilo degli elettori che ci vivono? E… - Open_gol : «Ho sentito il segretario del Pd parlare addirittura di matrimonio egualitario e di cannabis – scherza il fondatore… - carminecapoccia : RT @EnricoLetta: Puntano ai #pienipoteri. Ma è un discorso che si scontra con la storia di questi 18 mesi di #buongoverno senza #presidenzi… - Open_gol : Terzo Polo vicino al 7%, Pd in crescita ma la coalizione di centrosinistra è al 28% -

la Repubblica

Tra alleanze e ricetteprosegue la campagna elettorale. Letta insiste: la destra grande pericolo per l'Italia. Per renzi 'il modello è Macron'. Fumata nera sul price cap Ue al gas russo: la proposta non sarà ...È fatale sia che rispuntino le correnti, messe da parte in vista delle(con pesanti prezzi ... probabilmente proprio per la loro volontà di non collegarsi con altre forze. Diciamo ... Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Letta: "Meloni e Salvini separati su tutto" In vista delle elezioni politiche, FlixBus rilancia l’iniziativa #IoVoglioVotare, con cui rimborserà il viaggio di andata di tutte le persone che nella settimana del voto, fra lunedì 19 settembre e do ...SARONNO – Il Centro islamico di Saronno, In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, incontra i candidati: oggi, venerdì 9 settembre, alle 12.25 sarà presente l’onorevole ...