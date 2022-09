Elezioni, più di 100 candidati nei guai con la giustizia. Lunedì l’inchiesta de ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono più di 100 i nomi sulle schede elettorali delle Elezioni politiche del 25 settembre di candidati che hanno, o hanno avuto, guai giudiziari. l’inchiesta de ilfattoquotidiano.it sui candidati impresentabili sarà messa online Lunedì 12 settembre. L’elenco comprende nomi di tutti gli schieramenti che risultano attualmente indagati o imputati, o che hanno subito condanne, o che hanno patteggiato una pena. Eppure la questione morale è completamente scomparsa dai temi della campagna elettorale: al silenzio sulla lotta alla mafia e alla corruzione, dopo i fiumi di parole spesi per le commemorazioni delle stragi, sono dedicati gli approfondimenti e le interviste del mensile FQ MillenniuM, diretto da Peter Gomez, in edicola da sabato 10 settembre. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono più di 100 i nomi sulle schede elettorali dellepolitiche del 25 settembre diche hanno, o hanno avuto,giudiziari.de.it suiimpresentabili sarà messa online12 settembre. L’elenco comprende nomi di tutti gli schieramenti che risultano attualmente indagati o imputati, o che hanno subito condanne, o che hanno patteggiato una pena. Eppure la questione morale è completamente scomparsa dai temi della campagna elettorale: al silenzio sulla lotta alla mafia e alla corruzione, dopo i fiumi di parole spesi per le commemorazioni delle stragi, sono dedicati gli approfondimenti e le interviste del mensile FQ MillenniuM, diretto da Peter Gomez, in edicola da sabato 10 settembre. L'articolo proviene da Il ...

