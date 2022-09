Elezioni: Pd, '1000 piazze per la scuola, mobilitazione nel week end' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - Secondo appuntamento di “1000 piazze per l'Italia”, la campagna di mobilitazione che, per tre weekend consecutivi, coinvolge in tutta Italia militanti ed elettori dem, oltre alle candidate e ai candidati della lista “PD - Italia democratica e progressista” con militanti e volontari su tre priorità per il Paese. Lo rende noto il Pd. Dopo il caro bollette è ora la volta della scuola, appuntamento che si svolgerà in concomitanza con il ritorno in aula di studenti e insegnanti in molte parti del territorio nazionale. Le “1000 piazze per la scuola” vedranno dunque il PD mobilitato sabato e domenica, 10 e 11 settembre, nelle piazze con banchetti, iniziative e volantinaggi per illustrare il programma del PD per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - Secondo appuntamento di “per l'Italia”, la campagna diche, per treend consecutivi, coinvolge in tutta Italia militanti ed elettori dem, oltre alle candidate e ai candidati della lista “PD - Italia democratica e progressista” con militanti e volontari su tre priorità per il Paese. Lo rende noto il Pd. Dopo il caro bollette è ora la volta della, appuntamento che si svolgerà in concomitanza con il ritorno in aula di studenti e insegnanti in molte parti del territorio nazionale. Le “per la” vedranno dunque il PD mobilitato sabato e domenica, 10 e 11 settembre, nellecon banchetti, iniziative e volantinaggi per illustrare il programma del PD per la ...

