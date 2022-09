Elezioni | Letta | ' Meloni il nuovo? Era ministro con Berlusconi e ci portò a bancarotta'

(Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "O si sceglie una parte o l'altra. Non c'è nessun altro che può vincere. E questo vale soprattutto nei collegi. Vince chi arriva prima. Chi non vuole votare la destra e vota uno dei candidati delle altre liste, fa vincere la destra". Così Enricoa Brescia. "Sento in giro la battuta: 'li abbiamo provati tutti, perchè non provare anche lei'. Ma lei l'abbiamo già provata, era nel governo nel 2011 chel'Italia alla. E conc'era Giulio Tremonti, che ha ricandidato, e c'erache ora pare voglia diventare presidente del Senato. Ci volle un decennio per risalire da quella. Per questo dico: abbiate la memoria lunga".

fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - Open_gol : «Ho sentito il segretario del Pd parlare addirittura di matrimonio egualitario e di cannabis – scherza il fondatore… - Giorgiolaporta : Dopo una #campagna social su #Putin che ha fatto perdere un altro punto al #Pd, ora #Letta scongela #Prodi. E' ora… - mercuri60654635 : Per rancore personale, Letta si sta giocando le elezioni. Se la politica è l’arte della mediazione, Letta la politi… - enricoperte : Darà l'incarico a Letta che sarà il primo partito costituzionalmente corretto alle elezioni. Si trova sempre un mot… -

Al via l'ecotour del segretario del Pd. Tanti gli appuntamenti per convincere gli indecisi, oggi a tappeto in Lombardia ed Emilia Romagna. Nel centrodestra è sfida sullo scostamento a un ...Così Enricoa Brescia per la partenza dell'eco tour con il bus elettrico con il sindaco Emilio Del Bono, la capogruppo al Senato, Simona Malpezzi, il capodelegazione in Ue, Brando Benifei e i ...Milano, 9 set. (askanews) - Da Brescia è partito il bus elettrico di Enrico Letta, col quale il leader Pd attraverserà l'Italia in queste ultime ...Letta parla al partito dell'astenismo e spera di recuperare parte degli indici: "Li convinceremo a votare per noi" ...