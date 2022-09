Elezioni e beneficio del dubbio: così si spiega il forte consenso di Giorgia Meloni (Di venerdì 9 settembre 2022) di Alessio Andreoli Il “beneficio del dubbio” è un’affermazione notevole che giustamente ci viene ricordata spesso anche da personaggi importanti del mondo della cultura e della scienza. Ho voluto cercare e leggere una spiegazione a questa affermazione che così di getto mi sento di condividere pienamente: proprio perché il dubbio a volte mi genera incertezza ho sentito la necessità di rassicurarmi. La spiegazione che ho trovato su una rivista di psicologia recita: l’esperienza del dubbio permette di pensare a opzioni alternative e quindi moltiplicare le possibili scelte. Fino qua tutto bene, mi sono sentito subito rassicurato. Ho proseguito la lettura e purtroppo mi sono imbattuto in altre affermazioni, a mio parere anche queste condivisibili, in cui era evidenziato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) di Alessio Andreoli Il “del” è un’affermazione notevole che giustamente ci viene ricordata spesso anche da personaggi importanti del mondo della cultura e della scienza. Ho voluto cercare e leggere unazione a questa affermazione chedi getto mi sento di condividere pienamente: proprio perché ila volte mi genera incertezza ho sentito la necessità di rassicurarmi. Lazione che ho trovato su una rivista di psicologia recita: l’esperienza delpermette di pensare a opzioni alternative e quindi moltiplicare le possibili scelte. Fino qua tutto bene, mi sono sentito subito rassicurato. Ho proseguito la lettura e purtroppo mi sono imbattuto in altre affermazioni, a mio parere anche queste condivisibili, in cui era evidenziato ...

