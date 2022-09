**Elezioni: Di Maio, 'l'1% non è la nostra soglia, faremo come il Napoli con il Liverpool'** (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "L'1%? Non è quella la soglia cui stiamo guardando, con gli astenuti e gli indecisi il nostro dovere è spiegare il programma agli italiani e sono sicuro che anche per Impegno civico i pronostici saranno ribaltati". Lo ha detto Luigi Di Maio presentando il programma elettorale. "Credo che la campagna elettorale possa essere ribaltata nel risultato, dobbiamo parlare agli indecisi e lavorare come squadra -ha aggiunto-. Bisogna ribaltare i pronostici come ha fatto il Napoli con il Liverpool, tutti lo davano per spacciato e ha ribaltato i pronostici. Se faremo squadra con personalità arriverà la vittoria su una coalizione conflittuale che porterà allo sfascio del Paese". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "L'1%? Non è quella lacui stiamo guardando, con gli astenuti e gli indecisi il nostro dovere è spiegare il programma agli italiani e sono sicuro che anche per Impegno civico i pronostici saranno ribaltati". Lo ha detto Luigi Dipresentando il programma elettorale. "Credo che la campagna elettorale possa essere ribaltata nel risultato, dobbiamo parlare agli indecisi e lavoraresquadra -ha aggiunto-. Bisogna ribaltare i pronosticiha fatto ilcon il, tutti lo davano per spacciato e ha ribaltato i pronostici. Sesquadra con personalità arriverà la vittoria su una coalizione conflittuale che porterà allo sfascio del Paese".

