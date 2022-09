Elezioni: D'Elia, 'per destra famiglie arcobaleno vanno discriminate' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Finalmente ho capito cos'è 'l'indottrinamento gender': mostrare la realtà e la pluralità delle famiglie. Evidentemente per la destra le famiglie arcobaleno vanno discriminate". Così su twitter Cecilia D'Elia responsabile Pari opportunità nella Segreteria del Pd e Portavoce della Conferenza delle donne democratiche a proposito della polemica sul cartone animato Peppa Pig. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Finalmente ho capito cos'è 'l'indottrinamento gender': mostrare la realtà e la pluralità delle. Evidentemente per lale". Così su twitter Cecilia D'responsabile Pari opportunità nella Segreteria del Pd e Portavoce della Conferenza delle donne democratiche a proposito della polemica sul cartone animato Peppa Pig.

