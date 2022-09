Elezioni, Crosetto “Meloni non farà da sola, serve governo migliori” (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo per entrin una guerra diversa, ma mostruosamente spietata. Sarà un autunno terribile: la povertà si impennerà, molte attività economiche chiuderanno… E l'Itali si vorrà salvare , se vorrà davvero sopravvivere, dovrà unire tutte le energie migliori. E tutte vuol dire tutte”. Lo dice Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia in una intervista all'Avvenire parlando degli impegni del prossimo governo che sarà chiamato a fare i conti con una crisi economica e sociale senza precedenti. E questo impegno potrebbe ricadere sulle spalle di Giorgia Meloni se il centrodestra vincerà le prossime Elezioni del 25 settembre. Un Meloni che per Crosetto non avrà paura di questo gravoso compito: “Chi ha paura non si espone in un momento così. Ma bisogna ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo per entrin una guerra diversa, ma mostruosamente spietata. Sarà un autunno terribile: la povertà si impennerà, molte attività economiche chiuderanno… E l'Itali si vorrà salvare , se vorrà davvero sopravvivere, dovrà unire tutte le energie. E tutte vuol dire tutte”. Lo dice Guido, co-fondatore di Fratelli d'Italia in una intervista all'Avvenire parlando degli impegni del prossimoche sarà chiamato a fare i conti con una crisi economica e sociale senza precedenti. E questo impegno potrebbe ricadere sulle spalle di Giorgiase il centrodestra vincerà le prossimedel 25 settembre. Unche pernon avrà paura di questo gravoso compito: “Chi ha paura non si espone in un momento così. Ma bisogna ...

