Elezioni, Bonino: “Sono 30 anni che cerco di spiegare a questi beoti che i diritti civili sono diritti sociali” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Io è 30 anni che cerco di far capire a questi beoti che i diritti civili sono diritti sociali, che non sono radical chic dei Parioli”. Così la leader e candidata di +Europa al Senato, Emma Bonino, nel corso del comizio a piazza Testaccio a Roma. “Io non fumo marijuana perché non mi piace, ma in Italia i consumatori sono più o meno sei milioni – aggiunge – e quando vado per lavoro a qualche cena sociale, proprio quelli che sono contrari alla legalizzazione, se la fumano. E se ti azzardi ad entrare nel bagno c’è quello che sniffa. Io ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) “Io è 30chedi far capire ache i, che nonradical chic dei Parioli”. Così la leader e candidata di +Europa al Senato, Emma, nel corso del comizio a piazza Testaccio a Roma. “Io non fumo marijuana perché non mi piace, ma in Italia i consumatoripiù o meno sei milioni – aggiunge – e quando vado per lavoro a qualche cena sociale, proprio quelli checontrari alla legalizzazione, se la fumano. E se ti azzardi ad entrare nel bagno c’è quello che sniffa. Io ...

