Elezioni 2022, Salvini: “Da premier tornerei al nucleare” (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se da premier Matteo Salvini torna al nucleare, il primo megawatt ce l’ho tra sette anni, questo va detto per serietà, ma se non si inizia mai si arriva”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite della Cna, Confederazione nazionale dell’artigianato, nella sede di Roma. “Se gli italiani faranno quello che dicono noi le cose le faremo, andremo al governo, ma io sono preoccupato per i tempi: il governo però arriverà a novembre, oggi è il 9 settembre e mi chiedo quanti artigiani chiuderanno nei quasi 10mila comuni italiani, soprattutto in quelli con meno di 5mila abitanti”. Per il decreto sull’energia il “Cdm ha rinviato a settimana prossima, la Ue a ottobre, ma intanto gli altri Paesi hanno messo i quattrini” fa notare il leader della Lega, invitando nuovamente tutti i leader “da Conte a Letta ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se daMatteotorna al, il primo megawatt ce l’ho tra sette anni, questo va detto per serietà, ma se non si inizia mai si arriva”. Così il leader della Lega, Matteo, ospite della Cna, Confederazione nazionale dell’artigianato, nella sede di Roma. “Se gli italiani faranno quello che dicono noi le cose le faremo, andremo al governo, ma io sono preoccupato per i tempi: il governo però arriverà a novembre, oggi è il 9 settembre e mi chiedo quanti artigiani chiuderanno nei quasi 10mila comuni italiani, soprattutto in quelli con meno di 5mila abitanti”. Per il decreto sull’energia il “Cdm ha rinviato a settimana prossima, la Ue a ottobre, ma intanto gli altri Paesi hanno messo i quattrini” fa notare il leader della Lega, invitando nuovamente tutti i leader “da Conte a Letta ...

