Elezioni 2022, Letta contro Terzo Polo e M5S: “Perderanno male” (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Terzo Polo e il M5S “Perderanno male” nelle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Enrico Letta, segretario del Pd, si scaglia contro i soggetti che “hanno tentato di dividere il Pd e tentano di farlo anche ora”. “Ci sono due parti politiche in cui abbiamo tentato in tutti i modi di fare un’intesa immaginando stessero sui nostri stessi obiettivi: vincere le Elezioni. Invece il loro obiettivo principale è prendere il nostro posto e questa battaglia la Perderanno, la Perderanno male perche il Pd sarà la principale forza riformista e progressista del nostro Paese e perche la storia che abbiamo alle spalle ci da la nostra forza”, dice a Brescia per la partenza ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Ile il M5S “” nellepolitichedel 25 settembre. Enrico, segretario del Pd, si scagliai soggetti che “hanno tentato di dividere il Pd e tentano di farlo anche ora”. “Ci sono due parti politiche in cui abbiamo tentato in tutti i modi di fare un’intesa immaginando stessero sui nostri stessi obiettivi: vincere le. Invece il loro obiettivo principale è prendere il nostro posto e questa battaglia la, laperche il Pd sarà la principale forza riformista e progressista del nostro Paese e perche la storia che abbiamo alle spalle ci da la nostra forza”, dice a Brescia per la partenza ...

fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - petergomezblog : Elezioni, perché non si parla di mafia e corruzione? Meglio non soffiare su questo fuoco - blog di Davide Mattiello… - marattin : 2 “duellanti”, 5 domande, un minuto a testa per rispondere. Il mio confronto con Giulio Centemero (Lega) sul fisco.… - GabboAntoninoN1 : RT @marattin: 2 “duellanti”, 5 domande, un minuto a testa per rispondere. Il mio confronto con Giulio Centemero (Lega) sul fisco. La democr… - BrostEroe : RT @La7tv: #tgla7 Ultimi #sondaggi prima del voto del 25 settembre: balzo di Fratelli d'Italia al 27%, cala il Pd #elezioni -