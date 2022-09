Elezioni 2022, il sondaggio: Fratelli d’Italia stacca il Pd, il M5S supera la Lega (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma – Centrodestra al 47,2%, centrosinistra al 28%. Queste le cifre del sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 sulle intenzioni di voto per le Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 25,3% (24,2% nella precedente rilevazione), seguito dal Pd al 21,2% (21,9%). Il M5S supera la Lega che registra un 12,9% mentre il partito di Giuseppe Conte ottiene il 13,8% (12,1%). Forza Italia è al 7,9%; Azione/Italia Viva 5,5%; Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,4%; ItalExit al 2,4%; +Europa stabile al 2,2%; Impegno Civico è allo 1,2%; Noi Moderati all’1,1% e Unione Popolare all’1% . Mentre la quota di indecisi e astenuti è al 41%. In base al sondaggio, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma – Centrodestra al 47,2%, centrosinistra al 28%. Queste le cifre delrealizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 sulle intenzioni di voto per lepolitichedel 25 settembre. Nel dettaglio,resta il primo partito con il 25,3% (24,2% nella precedente rilevazione), seguito dal Pd al 21,2% (21,9%). Il M5Slache registra un 12,9% mentre il partito di Giuseppe Conte ottiene il 13,8% (12,1%). Forza Italia è al 7,9%; Azione/Italia Viva 5,5%; Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,4%; ItalExit al 2,4%; +Europa stabile al 2,2%; Impegno Civico è allo 1,2%; Noi Moderati all’1,1% e Unione Popolare all’1% . Mentre la quota di indecisi e astenuti è al 41%. In base al, ...

