Elezioni 2022, Di Maio: “1%? Ribalteremo pronostici come il Napoli con il Liverpool” (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’1%? Non è quella la soglia cui stiamo guardando, con gli astenuti e gli indecisi il nostro dovere è spiegare il programma agli italiani e sono sicuro che anche per Impegno civico i pronostici saranno ribaltati”. Lo ha detto Luigi Di Maio presentando il programma elettorale. “Credo che la campagna elettorale possa essere ribaltata nel risultato, dobbiamo parlare agli indecisi e lavorare come squadra -ha aggiunto-. Bisogna ribaltare i pronostici come ha fatto il Napoli con il Liverpool, tutti lo davano per spacciato e ha ribaltato i pronostici. Se faremo squadra con personalità arriverà la vittoria su una coalizione conflittuale che porterà allo sfascio del Paese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’1%? Non è quella la soglia cui stiamo guardando, con gli astenuti e gli indecisi il nostro dovere è spiegare il programma agli italiani e sono sicuro che anche per Impegno civico isaranno ribaltati”. Lo ha detto Luigi Dipresentando il programma elettorale. “Credo che la campagna elettorale possa essere ribaltata nel risultato, dobbiamo parlare agli indecisi e lavoraresquadra -ha aggiunto-. Bisogna ribaltare iha fatto ilcon il, tutti lo davano per spacciato e ha ribaltato i. Se faremo squadra con personalità arriverà la vittoria su una coalizione conflittuale che porterà allo sfascio del Paese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - petergomezblog : Elezioni, perché non si parla di mafia e corruzione? Meglio non soffiare su questo fuoco - blog di Davide Mattiello… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Salvini: 'Vigliacco andare avanti con le sanzioni alla Russia, non servono' #MattinoCinque - vinierm : RT @tempoweb: 'A Trento ti faremo una sorpresa' La minaccia delle nuove Br contro #Meloni #9settembre #iltempoquotidiano - MeScapin : RT @marattin: 2 “duellanti”, 5 domande, un minuto a testa per rispondere. Il mio confronto con Giulio Centemero (Lega) sul fisco. La democr… -