Elettra Lamborghini e il marito Afrojack durante un volo da incubo: ‘Ci siamo schiantati nell’erba’ (Di venerdì 9 settembre 2022) Elettra Lamborghini e Afrojack hanno vissuto un vero e proprio incubo la scorsa notte. La coppia era sul jet privato quando una tormenta ha creato disagi durante il volo. I piloti sono stati costretti ad un atterraggio di emergenza, ma c’è stato un problema ai freni. Maltempo e malfunzionamento del jet Momenti di panico per Elettra Lamborghini e il marito Afrojack: “Stasera siamo stati davvero fortunati” ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram, prima di raccontare i dettagli. Per colpa del maltempo e di un malfunzionamento del velivolo, i due se la sono vista brutta. Dopo l’atterraggio di emergenza, il racconto alla polizia. Leggi anche: Elettra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022)hanno vissuto un vero e propriola scorsa notte. La coppia era sul jet privato quando una tormenta ha creato disagiil. I piloti sono stati costretti ad un atterraggio di emergenza, ma c’è stato un problema ai freni. Maltempo e malfunzionamento del jet Momenti di panico pere il: “Staserastati davvero fortunati” ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram, prima di raccontare i dettagli. Per colpa del maltempo e di un malfunzionamento del veli, i due se la sono vista brutta. Dopo l’atterraggio di emergenza, il racconto alla polizia. Leggi anche:...

