EcoFuturo Tv 2022 | la nuova puntata dedicata alle eco-innovazioni tecnologiche per superare la crisi energetica

(Di venerdì 9 settembre 2022) In un momento difficile per il nostro paese e per il mondo intero a causa dell’aumento enorme del costo dell’energia, le eco-rappresentano una soluzione efficace e concreta. In questaparliamo di abitare con Riccardo Bani, presidente di TEON che ci spiega la rivoluzione delle pompe di calore ad alta temperatura, in grado di abbattere i costi di riscaldamento e l’inquinamento dei tradizionali sistemi di riscaldamento. Fabio Roggiolani presenta le proposte della rete diper la politica italiana che potrebbero unire tutte le forze politiche ed essere realizzate subito. In particolare parla di Superbonus e comunità energetiche. Durante l’estate è proseguito il Farming Tour, l’evento itinerante promosso dal CIB – Consorzio Italiano Biogas per mostrare come le aziende agricole del ...