“Ecco di cosa non parlano i politici italiani in campagna elettorale”: l’iniziativa di The Good Lobby (Di venerdì 9 settembre 2022) Ambiente, giovani, trasparenza, inclusione, diritti e lavoro. Sono questi i grandi assenti del dibattito politico italiano in queste settimane di campagna elettorale. Almeno secondo The Good Lobby, organizzazione non profit impegnata nel “Lobbying per buone cause” – così si autodefinisce- ovvero la volontà di influenzare le decisioni pubbliche, fare pressione sui politici, funzionari e chiunque abbia incarichi di potere per proteggere il bene comune e i diritti di tutti, specialmente dei più deboli ed emarginati. La nuova iniziativa si chiama “Fuori Programma” ed è consultabile sul sito dell’organizzazione, insieme alla petizione correlata. Si tratta di una raccolta di 27 proposte politiche da parte di movimenti, gruppi civici e organizzazioni della società civile che non hanno trovato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Ambiente, giovani, trasparenza, inclusione, diritti e lavoro. Sono questi i grandi assenti del dibattito politico italiano in queste settimane di. Almeno secondo The, organizzazione non profit impegnata nel “ing per buone cause” – così si autodefinisce- ovvero la volontà di influenzare le decisioni pubbliche, fare pressione sui, funzionari e chiunque abbia incarichi di potere per proteggere il bene comune e i diritti di tutti, specialmente dei più deboli ed emarginati. La nuova iniziativa si chiama “Fuori Programma” ed è consultabile sul sito dell’organizzazione, insieme alla petizione correlata. Si tratta di una raccolta di 27 proposte politiche da parte di movimenti, gruppi civici e organizzazioni della società civile che non hanno trovato ...

