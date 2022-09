“È il corpo di Clelia” Trovata morta dopo due giorni di ricerche | il suo cane la vegliava

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 settembre 2022) Storia purtroppo non a lieto fine quella della sfortunataBordisco, che è stataduediincessanti. La vicenda ha tratti molto commoventi, infatti la signora era uscita dalla sua abitazione per portare a spasso il suo adorato cagnolino a Caprezzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Esattamente mercoledì 7 settembre aveva deciso di compiere questo gesto, poi non è più rientrata a casa e immediatamente i familiari si sono preoccupati temendo il peggio. In particolareBordisco èche comunque aveva avuto un contatto telefonico con suo figlio nel pomeriggio del 7 settembre. Poi però a Caprezzo l’ansia è aumentata nel momento in cui la donna non è tornata e da quel momento in ...