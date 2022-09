“È arrivata la bolletta” | manichino impiccato contro il caro energia nella vetrina di un bar di Roma

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il titolare di un bar ha appeso inundopo aver ricevuto ladella luce di due mesi, pari a 2.600 euro. “È larelativa a giugno e luglio”, afferma la proprietaria del locale di San Giovanni. E la colpa sarebbe dei condizionatori. “Ma mica potevamo morire di caldo e peggio ancora far soffrire il caldo ai clienti. Fatto sta che nello stesso periodo dell’anno scorso la, seppur cara, si era fermata a 900 euro. Capisce? È triplicata”, racconta ai cronisti. Così le è venuta l’idea di appendere unche mostra il cartello:triplicata. “Ho dovuto aumentare di 10 centesimi il caffè. Non più un euro ma uno e dieci. Molti clienti si sono lamentati, insomma me l’hanno fatto notare. Ed io ...

La crisi èanche dentro i panifici, in parallelo alle bollette della luce da infarto e ai ... 'L'ultimadella luce è stata di cinquemila euro, la penultima era di appena 1500. Se ...Identica accusa èdai piani alti del Governo: "A causa di questo atteggiamento si ...in 979mila tonnellate di CO2 risparmiata a cantieri conclusi e un risparmio medio annuo indi 500 ...Il titolare di un bar ha appeso in vetrina un manichino impiccato dopo aver ricevuto la bolletta della luce di due mesi, pari a 2.600 euro. “È la bolletta relativa a giugno e luglio”, afferma la propr ...Il meccanismo del price cap europeo non sarà approvato subito perché “è necessario ulteriore lavoro”: così non ci sarà l'abbassamento immediato delle bollette, ma la svolta può entro un mese.