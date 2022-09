Dubai, la nuova Mecca del Metaverso (Di venerdì 9 settembre 2022) Dubai è ufficialmente diventata la nuova Mecca del Metaverso. La capitale emiratina è ormai da alcuni anni in prima linea nell’innovazione e nella trasformazione digitale, ma ora grazie ai fondi stanziati dal governo e agli investimenti offshore la conquista del Metaverso è più vicina che mai Il governo dubanese, e in particolare il Principe Ereditario Hamdan bin Mohammed, sta facendo il possibile per rubare il primato a Silicon Valley come capitale del tech. Il principe ha infatti di recente formato il Comitato superiore per la tecnologia futura e l’economia digitale per supervisionare la spinta della città a diventare un hub globale leader per l’adozione della tecnologia del Metaverso. La strategia mira a rendere Dubai un hub globale per la comunità del ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 settembre 2022)è ufficialmente diventata ladel. La capitale emiratina è ormai da alcuni anni in prima linea nell’innovazione e nella trasformazione digitale, ma ora grazie ai fondi stanziati dal governo e agli investimenti offshore la conquista delè più vicina che mai Il governo dubanese, e in particolare il Principe Ereditario Hamdan bin Mohammed, sta facendo il possibile per rubare il primato a Silicon Valley come capitale del tech. Il principe ha infatti di recente formato il Comitato superiore per la tecnologia futura e l’economia digitale per supervisionare la spinta della città a diventare un hub globale leader per l’adozione della tecnologia del. La strategia mira a rendereun hub globale per la comunità del ...

