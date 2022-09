Dramma per un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “Andrò dallo psicologo” chi è (Di venerdì 9 settembre 2022) In queste ore, un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha raccontato un retroscena inedito verificatosi dopo la sua partecipazione al reality show di Canale 5. La persona in questione è Carmen Di Pietro, la quale ha rivelato di star attraversando un momento davvero complicato a causa dell’esperienza vissuta in Honduras. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo. I disturbi sviluppati dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro Carmen Di Pietro ha svelato in un’intervista di non stare affatto bene dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Da quando il reality show di Canale 5 è giunto al termine, la showgirl ha cominciato a sentire di non essere più la stessa. In particolar modo, la protagonista ha ammesso di aver sviluppato dei ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 settembre 2022) In queste ore,deiha raccontato un retroscena inedito verificatosi dopo la sua partecipazione al reality show di Canale 5. La persona in questione è Carmen Di Pietro, la quale ha rivelato di star attraversando un momento davvero complicato a causa dell’esperienza vissuta in Honduras. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo. I disturbi sviluppati dall’exdeiCarmen Di Pietro Carmen Di Pietro ha svelato in un’intervista di non stare affatto bene dopo la finedei. Da quando il reality show di Canale 5 è giunto al termine, la showgirl ha cominciato a sentire di non essere più la stessa. In particolar modo, la protagonista ha ammesso di aver sviluppato dei ...

