«Dove si vota Mussolini?»: la copertina provocatoria del Primato Nazionale sulle elezioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set – Per tutta l'estate è stato lui l'assoluto protagonista della campagna elettorale. No, non stiamo parlando di Calenda e delle sue giravolte, né di Letta e dei suoi «campi larghi» in realtà strettissimi. Stiamo parlando di Benito Amilcare Andrea Mussolini. Può sembrare assurdo, ma è così. A sentire i politici e a leggere i giornali di sinistra, l'Italia si trova sull'orlo del baratro, il fascismo è alle porte, le camicie nere stanno per fare di Montecitorio un bivacco di manipoli. Per questo motivo, il Primato Nazionale ha deciso di mettere in copertina proprio lui, accompagnato da una domanda provocatoria: «Dove si vota Mussolini?».

