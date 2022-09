Dopo le lamentele | la società Arriva | “Adesso | con noi | Bonus trasporti utilizzabile online”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 settembre 2022)ledi diversi utenti, riportate anche da Bergamonews, qualcosa si è evidentemente mosso: laItalia. per esempio, comunica che ora è possibile usufruire delanche per l’acquisto sul suo portale web. Dall’1 settembre è infatti possibile richiedere l’agevolazione – riconosciuta a studenti, lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35 mila euro – che prevede un aiuto economico di massimo 60 euro per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili. Chi vuole ottenerlo deve fare richiesta sulla pagina dedicata del Ministero delle Infrastrutture, effettuando l’accesso sul portale tramite Spid o carta d’identità elettronica. C’è (o c’era, a questo punto) però un problema:aver fatto richiesta, per la verifica dei dati e per ...