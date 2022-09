(Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "È fondamentale che si approvino subito lenecessarie, perché i 5 Stelle stanno facendo ostruzionismo: la scusa è il Superbonus 110, ma la verità è che loro sono disponibili are leper lee lepur di attaccare il Governo Draghi. Lo trovo un atteggiamentoede anche per questo motivo avverto il bisogno di essere a Roma a votare gli emendamenti". Lo scrive Matteonella sua ultima enews a proposito del Dlbis.

MontroneGrazia : @myrtamerlino Se dici anche chi blocca il dl aiuti non succede niente o solo quando parla Renzi ti metti le mani ne… - tobefreeforever : @marattin È vero che renzi ha incontrato segretamente il dittatore bin salman che sta tentando di fare investimenti… - tobefreeforever : @ardigiorgio È vero che renzi ha incontrato segretamente il dittatore bin salman che sta tentando di fare investime… - tobefreeforever : @ardigiorgio @matteorenzi È vero che renzi ha incontrato segretamente il dittatore bin salman che sta tentando di f… - tobefreeforever : @marattin @liberioltre È vero che renzi ha incontrato segretamente il dittatore bin salman che sta tentando di fare… -

Il Sannio Quotidiano

E anche per il sodale calendiano Matteo, 'l'allarme non c'è'. Letta - spiegano però dal ...portavoce dell'indignazione del Terzo polo per l'ostruzionismo fatto in Aula dal M5S sul Decreto...Dopo l'umiliazione in Polonia quando si propose di portareagli ucraini sfollati, dopo la ..., voto dieci . Resta il leader più intelligente. Col suo due per cento ha dettato la recente ... Dl aiuti: Renzi, ‘M5s blocca misure a famiglie e imprese, folle e irresponsabile’ Roma, 9 set. (Adnkronos) – “È fondamentale che si approvino subito le misure necessarie, perché i 5 Stelle stanno facendo ostruzionismo: la scusa è il Superbonus 110, ma la verità è che loro sono disp ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni, ultime news. Letta: 'Destra grande pericolo'. Renzi: 'Modello è Macron'. LIVE ...