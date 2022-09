Diretta, Carlo III parla al mondo, il primo discorso da re: «Profonda tristezza e dolore, mia madre esempio» (Di venerdì 9 settembre 2022) Il primo discorso di re Carlo III al Regno Unito e al mondo«In questi giorni di grande dolore non possiamo non ricordare la sua dedizione e il suo massimo senso di... Leggi su ilmattino (Di venerdì 9 settembre 2022) Ildi reIII al Regno Unito e al«In questi giorni di grandenon possiamo non ricordare la sua dedizione e il suo massimo senso di...

repubblica : Morta Regina Elisabetta, la premier Liz Truss: 'Enorme shock, e Dio salvi il Re Carlo III' - repubblica : Morta la Regina Elisabetta: 'Si è spenta serenamente'. Il nuovo re è Carlo #QueenElizabeth - repubblica : Morta regina Elisabetta: 'Si è spenta serenamente'. Il nuovo re è Carlo - repubblica : Primo discorso di Carlo: 'Mia madre e' stata un esempio, prometto di servirvi per tutta la vita. Amore per Harry e… - DanippaLippa : In diretta sulla BBC Re Carlo III sta parlando alla Nazione: - Siamo tutti molto tristi e sconvolti per la scompars… -