Delia Duran: lo strano bacio, c’entra anche Alex Belli (Di venerdì 9 settembre 2022) Delia Duran e lo strano bacio, c’entra anche Alex Belli: l’attrice e showgirl venezuelana ritorno sotto i riflettori, che succede? Nella scorsa stagione televisiva, la querelle Delia-Alex-Soleil ha tenuto banco non soltanto al Grande Fratello Vip, ma anche su molte testate di gossip; usciti definitivamente entrambi dalla casa, quest’estate pare che la Duran e Belli L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 settembre 2022)e lo: l’attrice e showgirl venezuelana ritorno sotto i riflettori, che succede? Nella scorsa stagione televisiva, la querelle-Soleil ha tenuto banco non soltanto al Grande Fratello Vip, masu molte testate di gossip; usciti definitivamente entrambi dalla casa, quest’estate pare che laL'articolo proviene da Leggilo.org.

yourboyj71 : avevo letto Delia Duran - CarlottaEsse : Twitter luogo magico. Tendenze tutte reali e poi DELIA DURAN #QueenElizabeth #Meghan #deliaduran - stsleisid : ma perché delia duran e un certo niccolò in tendenz? sto male - bradipo22 : @nugellae Helena entrerà in casa per l’ospitata e finirà per essere la Delia Duran dell’edizione, segnatelo -