Degrado totale a Rozzano, giovane camerunense gira nudo per le strade. Era già stato espulso (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set – Con noncuranza e disinvoltura andava in giro completamente nudo per le strade di Quinto Stampi, a Rozzano, in provincia di Milano. Una passeggiata di salute a cui la polizia locale ha posto fine curiosamente davanti ad una lavanderia. Il girovago nudista era una giovane camerunense di 27 anni, il quale era già stato colpito in precedenza da un decreto di espulsione emesso dalla questura di Milano. gira nudo per le strade ma era già stato espulso Una passeggiata che costerà non poco al giovane originario del Camerun. La voglia di starsene con i gioielli di famiglia in bella vista gli ha fruttato una multa di 106 euro ed una denuncia. Infatti, il ventisettenne aveva ...

