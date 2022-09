Declino dell’Occidente e crisi italiana La necessità di una Nuova Camaldoli nel vuoto della politica Il messaggio di Cossiga

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il problematraiettoria disastrosa dello sviluppociviltà occidentale dell’era postmoderna – che costruisce presente e futuro sul totale nichilismo in relazione alle grandi conquiste delle precedenti epoche culturali – sta scivolando irresistibilmente dal pieno al. Esso è diventato il leitmotiv delle discussioni filosofiche, culturali e politiche degli ultimi tempi. La natura distruttiva del sistema che si basa su capitale e banche è stata ripetutamente notata, puntualizzando sì che l’Occidente sa galvanizzare e dividere, ma non gli è dato di stabilizzare e unire. L’umanità non può raggiungere l’unitàe spirituale seguendo questa via che l’emisfero ovest sta percorrendo. Allo stesso tempo, l’urgenza di unirsi è del tutto evidente, perché oggi l’unica alternativa alla pace è l’autodistruzione, ...