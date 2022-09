De Luca: “Nuovo Governo? Ci difendiamo da delitti sulla pelle del Sud” (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “Passate le due settimane di campagna elettorale che restano parleremo in maniera precisa di questioni di merito del Governo nazionale. Noi siamo pronti a difenderci se qualcuno dovesse immaginare di consumare qualche delitto sulla pelle del Sud, siamo abituati anche a difenderci bene”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso dell’appuntamento Facebook del venerdì. “Lavoriamo in un contesto di difficoltà – ha detto – mai vissuto nelle nostre attuali vite. Come Regione lavoriamo per quello che ci spetta in modo che questi anni non determinino sfiducia, ma è chiaro che dobbiamo stringere i denti e andare avanti. E’ forte la preoccupazione per l’economia e per le famiglie, viviamo la triplicazione dei costi della luce e del gas, l’aumento dell’inflazione. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “Passate le due settimane di campagna elettorale che restano parleremo in maniera precisa di questioni di merito delnazionale. Noi siamo pronti a difenderci se qualcuno dovesse immaginare di consumare qualche delittodel Sud, siamo abituati anche a difenderci bene”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo Denel corso dell’appuntamento Facebook del venerdì. “Lavoriamo in un contesto di difficoltà – ha detto – mai vissuto nelle nostre attuali vite. Come Regione lavoriamo per quello che ci spetta in modo che questi anni non determinino sfiducia, ma è chiaro che dobbiamo stringere i denti e andare avanti. E’ forte la preoccupazione per l’economia e per le famiglie, viviamo la triplicazione dei costi della luce e del gas, l’aumento dell’inflazione. ...

oggisettimanale : A #venezia79 ci si prepara all’arrivo di #TimotheeChalamet: alcuni fan hanno dormito davanti al red carpet per conq… - Palermofficial : ?? Luca #Vido è un nuovo calciatore #rosanero ?? Benvenuto! ???? - bluerating_com : RT @bluerating_com: Bper, Gian Luca Santi è il nuovo vicedirettore generale - Pedro69280970 : RT @fdisacile: ?? @ciriani_luca: È necessario un nuovo Recovery Fund europeo per aiutare cittadini e imprese! #FratellidItalia #Meloni #Cen… - UBrignone : RT @fdisacile: ?? @ciriani_luca: È necessario un nuovo Recovery Fund europeo per aiutare cittadini e imprese! #FratellidItalia #Meloni #Cen… -