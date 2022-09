De Luca | “Lavoriamo a piano socio-economico per aiutare le famiglie” VIDEO

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel corso della consueta diretta social, ha parlato delle misure per far fronte ai problemi economici delle. “Stiamo facendo uno sforzo enorme per recuperare centinaia di milioni di euro per unper le, come abbiamo fatto due anni fa durante l’emergenza Covid- presenteremo

palermo24h : Riposto, Davide Vasta scommette sul turismo. “Con Cateno De Luca lavoriamo su infrastrutture e… - LiveSicilia : Riposto, Davide Vasta scommette sul turismo. “Con Cateno De Luca lavoriamo su infrastrutture e sviluppo territorial… - Luca_tern : RT @AlexBazzaro: @vrottn @borghi_claudio Il taglio dei parlamentari ha escluso tante persone perbene. L’unica cosa che conta è vincere, anz… - ehiginni_ : @giulionaaaaa io e luca in realtà lavoriamo insieme, lui scrive le canzoni così che io possa editare - romanzi_it : @lukealb Grazie Luca! Siamo una startup nata un anno fa e ogni giorno lavoriamo per farci conoscere un po' di più d… -

Livesicilia.it

... Vincenzo De, nell'appuntamento social del venerdì. "Stiamo lavorando in un contesto di difficoltà mai vissuto nelle nostre attuali vite. Come Regioneper quello che ci spetta in modo ...Siamo radicati in città masenza sosta per far conoscere, con particolare riferimento ai ...l'aggiudicazione del bilancio partecipato con un nostro progetto insieme al quartiere di San, ... Riposto, Davide Vasta scommette sul turismo. “Con Cateno De Luca lavoriamo su infrastrutture e sviluppo t... LA SPEZIA - Ha parlato questa mattina in conferenza il tecnico dello Spezia Luca Gotti, e lo ha fatto con la sua solita ... inoltre ha voluto mostrarmi segnali di gradimento per il lavoro fin qui ...Chieti. Nel pomeriggio di ieri si è tenuta l’assemblea ordinaria della società partecipata del Comune, la Teateservizi srl, per esaminare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 e per le delib ...