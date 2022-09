Dayane Mello, domani è il grande giorno: “Sarà una giornata speciale” (VIDEO) (Di venerdì 9 settembre 2022) Dayane Mello pronta ad incontrare i fan questo sabato: ecco le parole della giovane imprenditrice sui social Dayane Mello è carichissima per le nuove avventure che arriveranno in questo speciale settembre. La giovane modella è tornata alla routine per poter realizzare al meglio tutti i nuovi progetti e continuare a sorprendere i suoi numerosissimi fan. La Mello sta vivendo un periodo stratosferico ricco di sorprese ed inedite emozioni spaziando da un ruolo all’altro. In quest’ultimo anno si è cimentata in notevoli ruoli, da conduttrice a imprenditrice lanciando il suo primo brand di cosmetici. Il brand “Dayane – DAY AND YOU” continua a riscuotere un clamoroso successo, i suoi prodotti infatti risultano essere i più richiesti. Dayane con cura e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022)pronta ad incontrare i fan questo sabato: ecco le parole della giovane imprenditrice sui socialè carichissima per le nuove avventure che arriveranno in questosettembre. La giovane modella è tornata alla routine per poter realizzare al meglio tutti i nuovi progetti e continuare a sorprendere i suoi numerosissimi fan. Lasta vivendo un periodo stratosferico ricco di sorprese ed inedite emozioni spaziando da un ruolo all’altro. In quest’ultimo anno si è cimentata in notevoli ruoli, da conduttrice a imprenditrice lanciando il suo primo brand di cosmetici. Il brand “– DAY AND YOU” continua a riscuotere un clamoroso successo, i suoi prodotti infatti risultano essere i più richiesti.con cura e ...

