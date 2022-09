Dall’incontro con Carlo nel 1970 alla relazione clandestina, dalle nozze al trono (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli inglesi, e soprattutto i media britannici, l’hanno sempre guardata con diffidenza. Perché lei, Camilla Rosemary Shand, era considerata “l’altra”, la detestata rovinafamiglie che aveva allontanato Lady Diana dal principe Carlo, distruggendo quella favola d’amore nella quale tutto il mondo aveva cercato di credere il 29 luglio 1981. E oggi quella donna, che per anni ha lottato con tutte le sue forze per abbattere il muro di sospetto che le era stato costruito attorno, riuscendo alla fine a ottenere anche l’appoggio della regina Elisabetta, occupa quel posto che tutto il mondo sognava appartenere a Lady D: Camilla, a 75 anni, è Sua Maestà la Regina consorte. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli inglesi, e soprattutto i media britannici, l’hanno sempre guardata con diffidenza. Perché lei, Camilla Rosemary Shand, era considerata “l’altra”, la detestata rovinafamiglie che aveva allontanato Lady Diana dal principe, distruggendo quella favola d’amore nella quale tutto il mondo aveva cercato di credere il 29 luglio 1981. E oggi quella donna, che per anni ha lottato con tutte le sue forze per abbattere il muro di sospetto che le era stato costruito attorno, riuscendofine a ottenere anche l’appoggio della regina Elisabetta, occupa quel posto che tutto il mondo sognava appartenere a Lady D: Camilla, a 75 anni, è Sua Maestà la Regina consorte. ...

