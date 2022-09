Dall’Albania passa il ruolo italiano nei Balcani

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 settembre 2022) “Nel suo percorso euroatlantico l’Albania è fortunata ad aver trovato un Paese amico come l’Italia che ha avuto sempre come priorità l’integrazione deioccidentali nell’Unione europea”. Sono le parole con cui il presidente albanese Bairam Begaj ha commentato con la stampa il colloquio con l’omologoSergio Mattarella, in visita a Tirana, prima tappa del suo viaggio neioccidentali (la seconda a Skopje) a suggello dell’avvio dei negoziati per l’ingresso di Albania e Macedonia del Nord nell’Unione europea. Il presidente Mattarella ha evidenziato il legame accresciuto dalle comunità albanesi che vivono in Italia, come quelle italiane nel Paese delle Aquile, e spiegato che “ci sono tutte le condizioni per far crescere ulteriormente la cooperazione e gli investimenti italiani in Albania”. L’Italia è il principale ...