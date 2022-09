Da Yoko Ono a Madre Teresa, ma le medaglie e i Cavalierati riservati solo alle buone condotte (Di venerdì 9 settembre 2022) Sempre col sorriso di ordinanza, la regina Elisabetta ha tagliato nastri e posato pietre, e allungato la mano a moltissime persone. Era il suo lavoro, portato avanti senza lamentarsi una sola volta. Fino alla stretta di mano finale, quella con il nuovo primo ministro inglese, Mary Elizabeth Truss. In mezzo gli inchini di Nelson Mandela, Gorbaciov, il suo di Elisabetta verso il piccolo John Kennedy Jr., già orfano. Facendo tuttavia un bilancio di quasi un secolo di incontri, i meeting più eclatanti rimangono di certo quelli con artisti, popstar, attori e personaggi che con la famiglia reale facevano a cazzotti già dal nome. Gli incontri glamour della regina Elisabetta con attori, popstar, icone della storia ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 settembre 2022) Sempre col sorriso di ordinanza, la regina Elisabetta ha tagliato nastri e posato pietre, e allungato la mano a moltissime persone. Era il suo lavoro, portato avanti senza lamentarsi una sola volta. Fino alla stretta di mano finale, quella con il nuovo primo ministro inglese, Mary Elizabeth Truss. In mezzo gli inchini di Nelson Mandela, Gorbaciov, il suo di Elisabetta verso il piccolo John Kennedy Jr., già orfano. Facendo tuttavia un bilancio di quasi un secolo di incontri, i meeting più eclatanti rimangono di certo quelli con artisti, popstar, attori e personaggi che con la famiglia reale facevano a cazzotti già dal nome. Gli incontri glamour della regina Elisabetta con attori, popstar, icone della storia ...

