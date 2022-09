Da Churchill al Covid dai Beatles alla Brexit. Lilibet ha attraversato la storia con il sorriso di compunta eleganza. L'arcobaleno d'addio (Di venerdì 9 settembre 2022) Insieme al marito, il duca di Edimburgo, ha segnato un’epoca irripetibile. Ora un secolo regale si è concluso e chiuso Elisabetta ha avuto quello che ha voluto senza mai esibire potere o possesso Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Insieme al marito, il duca di Edimburgo, ha segnato un’epoca irripetibile. Ora un secolo regale si è concluso e chiuso Elisabetta ha avuto quello che ha voluto senza mai esibire potere o possesso

