Cultura Roma – Il Cinema di Pasolini tra gli scorci della ‘sua’ Roma, a bordo dello storico tram Termini/Tor Pignattara (Di venerdì 9 settembre 2022) Nell’anno in cui si festeggia il centenario di Pier Paolo Pasolini, il regista, poeta e artista friuliano, torna nel cuore della “sua” Roma, a bordo del tram che ne attraversa le periferie e i luoghi raccontati nei suoi film. Succede con Arena Pasolini – progetto ideato da Fabio Morgan e curato da Raffaele Meale – che da mercoledì 14 a sabato 24 settembre 2022, introdotto da un viaggio gratuito a bordo dello storico trenino Termini – Centocelle di ATAC, ripropone alcune delle pellicole Pasoliniane più significative, creando un parallelo storico tra la Roma di ieri e quella di oggi. Da Accattone a Il vangelo secondo Matteo, da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) Nell’anno in cui si festeggia il centenario di Pier Paolo, il regista, poeta e artista friuliano, torna nel cuore“sua”, adelche ne attraversa le periferie e i luoghi raccontati nei suoi film. Succede con Arena– progetto ideato da Fabio Morgan e curato da Raffaele Meale – che da mercoledì 14 a sabato 24 settembre 2022, introdotto da un viaggio gratuito atrenino– Centocelle di ATAC, ripropone alcune delle pellicoleane più significative, creando un parallelotra ladi ieri e quella di oggi. Da Accattone a Il vangelo secondo Matteo, da ...

MiC_Italia : Nasceva 100 anni fa #VittorioGassman, amato protagonista del mondo dello spettacolo e della cultura. In occasione d… - DLFederico98 : RT @DeShindig: Capitolo cultura che sta molto a cuore a Calenda i) per ogni euro donato da privato, 1 euro donato dallo Stato ii) 10 ingre… - PaeseRoma : Al Campidoglio, Roma premia la cultura sociale - italiaserait : Cultura Roma – Il Cinema di Pasolini tra gli scorci della ‘sua’ Roma, a bordo dello storico tram Termini/Tor Pignat… - lale_ssia : @Riccard610 @BlastometroTW Non saprei. Ma siccome non conosco la storia russa, non escludo a priori che avessero un… -