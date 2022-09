Cristiano Ronaldo, addio allo United a gennaio: c’è una big della Premier League (Di venerdì 9 settembre 2022) Cristiano Ronaldo non ha abbandonato l’idea di lasciare il Manchester United e potrebbe farlo nel mercato di gennaio Come riferito dalla stampa inglese, Cristiano Ronaldo non avrebbe abbandonato l’idea di lasciare il Manchester United e potrebbe farlo nel mercato di gennaio. Sul portoghese sarebbe nuovamente vivo il Chelsea che, dopo l’esonero di Tuchel, non avrebbe ora più ostacoli per mettere sotto contratto l’ex Juve, voglioso di tornare a giocare in Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022)non ha abbandonato l’idea di lasciare il Manchestere potrebbe farlo nel mercato diCome riferito dalla stampa inglese,non avrebbe abbandonato l’idea di lasciare il Manchestere potrebbe farlo nel mercato di. Sul portoghese sarebbe nuovamente vivo il Chelsea che, dopo l’esonero di Tuchel, non avrebbe ora più ostacoli per mettere sotto contratto l’ex Juve, voglioso di tornare a giocare in Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.

