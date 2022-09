Crisi finanziaria e scelte politiche dell’Ue: togliamoci l’elmetto, così stiamo facendo il gioco di Putin (Di venerdì 9 settembre 2022) Per quanto attesa, risaputa, quasi cercata dagli attori economici e dai teorici del monetarismo, comunemente definiti “falchi”, l’aumento del costo del denaro europeo che già in Luglio aveva registrato un aumento dello 0,5% accompagnato dalle dichiarazioni di azzeramento del Quantitative Easing, ovvero l’acquisto periodico di quantità di titoli di Stato (il debito) da parte della Banca Centrale Europea (BCE), si è fatta ancora più intensa con un ulteriore aumento dei tassi dello 0,75%. La decisione ricalca le scelte di Jerome Powell, Presidente della Federal Reserve (FED) americana, di aumentare a fine Luglio per una seconda volta – l’aveva già iniziato a fare nel gennaio di quest’anno – i tassi d’interesse sul dollaro, questa volta di uno 0,75% arrivando a un tasso complessivo sul dollaro del 2,25% cosa accaduta l’ultima volta nel 1994. Il segnale lanciato dalla FED ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022) Per quanto attesa, risaputa, quasi cercata dagli attori economici e dai teorici del monetarismo, comunemente definiti “falchi”, l’aumento del costo del denaro europeo che già in Luglio aveva registrato un aumento dello 0,5% accompagnato dalle dichiarazioni di azzeramento del Quantitative Easing, ovvero l’acquisto periodico di quantità di titoli di Stato (il debito) da parte della Banca Centrale Europea (BCE), si è fatta ancora più intensa con un ulteriore aumento dei tassi dello 0,75%. La decisione ricalca ledi Jerome Powell, Presidente della Federal Reserve (FED) americana, di aumentare a fine Luglio per una seconda volta – l’aveva già iniziato a fare nel gennaio di quest’anno – i tassi d’interesse sul dollaro, questa volta di uno 0,75% arrivando a un tasso complessivo sul dollaro del 2,25% cosa accaduta l’ultima volta nel 1994. Il segnale lanciato dalla FED ...

