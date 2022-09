Crisi energetica, per l’Italia la tempesta è già qui. L’economista Polo: “Pochi margini di manovra per il nuovo governo. E in Europa serve una compattezza che non è scontata” (Di venerdì 9 settembre 2022) Crisi energetica, aumento dell’inflazione, tassi di interesse in crescita e una potenziale, nuova Crisi del debito italiano: sono gli ingredienti della tempesta perfetta che per molti è già scoppiata. Tanto che “il problema è il breve periodo”, commenta Michele Polo, ordinario di Economia politica all’università Bocconi di Milano e redattore del sito di informazione economica Lavoce.info. “Rispetto alla pandemia i rincari dell’energia colpiscono i Paesi europei in modo differenziato e la compattezza necessaria a iniziative come il tetto al prezzo del gas non è scontata”, avverte. Quanto all’Italia, Polo scavalca la campagna elettorale: “Il prossimo governo non potrà fare molto di diverso da quello che è il solco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022), aumento dell’inflazione, tassi di interesse in crescita e una potenziale, nuovadel debito italiano: sono gli ingredienti dellaperfetta che per molti è già scoppiata. Tanto che “il problema è il breve periodo”, commenta Michele, ordinario di Economia politica all’università Bocconi di Milano e redattore del sito di informazione economica Lavoce.info. “Rispetto alla pandemia i rincari dell’energia colpiscono i Paesi europei in modo differenziato e lanecessaria a iniziative come il tetto al prezzo del gas non è”, avverte. Quanto alscavalca la campagna elettorale: “Il prossimonon potrà fare molto di diverso da quello che è il solco ...

