Crisi energetica, la richiesta dei ministri Ue: «Estendere gli aiuti di Stato per tutto il 2023» (Di venerdì 9 settembre 2022) Emergenza costo dell'energia. I ministri competenti dei Paesi Ue, riunitisi a Bruxelles in un Consiglio straordinario, esortano la Commissione europea a fare delle proposte entro metà settembre per «limitare l'impatto eccezionale dei prezzi elevati del gas sull'elettricità, sui mercati all'ingrosso e sui clienti». Nella bozza delle conclusioni del vertice si parla anche di impiego necessario di «strumenti di liquidità di emergenza» per le utility alle prese con la volatilità del mercato. I ministri, inoltre, invitano «la Commissione a esaminare le opzioni su come utilizzare il mercato delle emissioni Ue – Ets – per far fronte all'attuale prezzo elevato dell'elettricità, ribadendo al contempo i propri impegni a raggiungere in modo economicamente vantaggioso gli obiettivi di taglio delle emissioni di gas a effetto serra concordati», riporta l'Ansa.

