Covid | vaccini aggiornati | prenotazioni al via dal 12 settembre Quali categorie possono richiedere la somministrazione

(Di venerdì 9 settembre 2022): è arrivata la conferma del via libera alla campagna vaccinale a partire da lunedì 122022. Nella circolare del Ministero della Salute, sono state anche evidenziate leche potrannolaal via dal 12Nelle scorse ore è arrivata la conferma da parte dell’Ema, Aifa e European centre for disease prevention and control che da lunedì 12in Italia proseguirà la campagna vaccinale contro il-19 con le somministrazioni delle dosi booster dei nuovi “bivalenti” adattati, prodotti da Pfizer-BioNtech e ...

PagellaPolitica : Secondo l’endocrinologo Frajese, sospeso dall’Ordine dei medici, i vaccinati rischiano di contagiarsi di più rispet… - AlexBazzaro : Covid, Speranza: “tra 10 giorni prime forniture di vaccini aggiornati”. Non ha capito che tra venti giorni le sue… - ladyonorato : >> dei vaccini nel prevenire il contagio da Sars-Cov2. Citano sempre, infatti, i dati sulla riduzione delle ospedal… - Margher81933300 : RT @giubberosse1: Aver omesso durante le sperimentazioni gli esami di laboratorio e continuare a ignorarli oggi impedisce la corretta valut… - Tele_Nicosia : Covid, da lunedì i nuovi vaccini bivalenti -

... 2 - Prenota sul portale regionale ( https://prenotavaccino -.regione.lazio.it/main/home ) ... Le FAQ suipubblicate sul sito internet dell'Istituto Superiore della SanitàNel primo anno di vaccinazioni anti -'ihanno salvato 20 milioni di vite. E' indicativo di come sono stati efficaci e anche uno scienziato come Anthony Fauci lo ha definito un trionfo ...Arrivate nei magazzini di Apss 43mila dosi del nuovo vaccino Covid, le prenotazioni al Cup-online da domani Al via in Trentino, lunedì 12 settembre, la somministrazione agli over 60 e alle persone fra ..."La prosecuzione della campagna vaccinale è una scelta politica. Perchè non usare un vaccino tradizionale o proteico" ...