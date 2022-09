Covid Toscana: 4 morti (età media 91,5 anni), oggi 9 settembre e 753 nuovi contagi (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono 10.692 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.351 a Firenze, 875 a Prato, 963 a Pistoia, 681 a Massa Carrara, 1.007 a Lucca, 1.210 a Pisa, 810 a Livorno, 680 ad Arezzo, 562 a Siena, 400 a Grosseto, 153 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono 10.692 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.351 a Firenze, 875 a Prato, 963 a Pistoia, 681 a Massa Carrara, 1.007 a Lucca, 1.210 a Pisa, 810 a Livorno, 680 ad Arezzo, 562 a Siena, 400 a Grosseto, 153 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

