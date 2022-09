Covid, Speranza: “Politica si impegni su campagna vaccini senza ambiguità” (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io chiedo a tutte le forze politiche di impegnarsi in maniera chiara, lineare e senza ambiguità sull’idea di continuare questa campagna di vaccinazione” contro Covid-19. Una campagna “che è patrimonio del Paese, non del governo o di una parte. Abbiamo bisogno che le ambiguità vengano messe tutte da parte e si provi a dare un messaggio univoco e netto su un tema che è decisivo”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista a RaiNews24. “Della campagna di vaccinazione abbiamo ancora bisogno – ha avvertito – Sarebbe bello dire che il Covid magicamente è partito per Marte, che è scomparso, evaporato, ma purtroppo non è così. Vengo da una lunga riunione con i ministri europei” della Salute, “con la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io chiedo a tutte le forze politiche di impegnarsi in maniera chiara, lineare esull’idea di continuare questadi vaccinazione” contro-19. Una“che è patrimonio del Paese, non del governo o di una parte. Abbiamo bisogno che levengano messe tutte da parte e si provi a dare un messaggio univoco e netto su un tema che è decisivo”. Così il ministro della Salute, Roberto, in un’intervista a RaiNews24. “Delladi vaccinazione abbiamo ancora bisogno – ha avvertito – Sarebbe bello dire che ilmagicamente è partito per Marte, che è scomparso, evaporato, ma purtroppo non è così. Vengo da una lunga riunione con i ministri europei” della Salute, “con la ...

