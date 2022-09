Covid oggi Lombardia | 2 420 contagi e 16 morti A Milano città 280 nuovi casi

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.420 ida Coronavirus, 9 settembre 2022 in, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16per un totale di 42.351 decessi nella regione da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.000 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo l’11,5%. Cala leggermente il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 13 pazienti, due meno di ieri; nei repartiordinari 496, 5 in meno di ieri. Nel Milanese isono700, di cui 280 nellacapoluogo. Incremento a tre cifre anche nelle province di Brescia (+329), Bergamo (+249), Monza e Brianza (+207), Varese (+188), ...

DavidPuente : La vera storia del guru dell’idrossiclorochina Didier Raoult Aveva a disposizione un centro di ricerca, finanziame… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il Pd vuole il colpo di spugna sul Covid Crisanti, oggi a fianco di Speranza dop… - infoitinterno : Covid Toscana, il bollettino di oggi 9 settembre - MarinaPilli : RT @Bea91244242: Oggi è stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute che da il via a quarta dose e quinta dose. Tutto questo m… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. Bollettino. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi 59 morti. L'anno scorso 59. Due a… -

Sky Tg24

Gli attualmente positivi sono79.407, - 0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 197 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 4 in terapia intensiva (1 in meno). Purtroppo,si registrano 4 nuovi ...Eppure, di fronte all'emergenza da- 19, nel marzo 2020, le giornaliste e i giornalisti hanno risposto con responsabilità e prontezza di adattamento alla richiesta di un improvviso cambiamento ... Covid, news di oggi. Bollettino: 15.543 nuovi casi, 59 morti. Tasso positività 11,3%. LIVE (Adnkronos) - Sono 2.420 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16 morti per ...Mentre si parla di quarta dose o di secondo richiamo, un nuovo studio ci spiega se chi ha avuto il Covid ha bisogno di vaccinarsi.