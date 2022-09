Covid oggi Lombardia, 2.420 contagi e 16 morti. A Milano città 280 nuovi casi (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.420 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16 morti per un totale di 42.351 decessi nella regione da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.000 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo l’11,5%. Cala leggermente il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 13 pazienti, due meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 496, 5 in meno di ieri. Nel Milanese i contagi sono oggi 700, di cui 280 nella città capoluogo. Incremento a tre cifre anche nelle province di Brescia (+329), Bergamo (+249), Monza e Brianza (+207), Varese (+188), ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.420 ida Coronavirus, 9 settembre 2022 in, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16per un totale di 42.351 decessi nella regione da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.000 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo l’11,5%. Cala leggermente il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 13 pazienti, due meno di ieri; nei repartiordinari 496, 5 in meno di ieri. Nel Milanese isono700, di cui 280 nellacapoluogo. Incremento a tre cifre anche nelle province di Brescia (+329), Bergamo (+249), Monza e Brianza (+207), Varese (+188), ...

DavidPuente : La vera storia del guru dell’idrossiclorochina Didier Raoult Aveva a disposizione un centro di ricerca, finanziame… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il Pd vuole il colpo di spugna sul Covid Crisanti, oggi a fianco di Speranza dop… - Marilenapas : RT @RegioneER: #Coronavirus l'aggiornamento di oggi in #emiliaromagna ?? - bigtere1984 : RT @Bea91244242: Oggi è stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute che da il via a quarta dose e quinta dose. Tutto questo m… - messina_oggi : Sono quasi 1000 (994 per la precisione) i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di… -