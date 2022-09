(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Prosegue il calo dell’settimanale di-19 in, mentre l’Rt è ancora in aumento. E’ quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero Salute-Istituto superiore di sanità. A livello nazionale, per quanto riguarda l’, il dato scende a 197 casi ogni 100mila abitanti dal 2 all’8 settembre, contro i 243 casi/100mila del periodo 26 agosto-1 settembre. L’Rt è invece ancora in aumento secondo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia ministero Salute-Istituto superiore di sanità sull’andamento di-19. “Nel periodo 17-30 agosto 2022 – si legge neldiffuso dall’Iss – l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,92 (range 0,78-1,04), in aumento rispetto alla settimana precedente” quando era di 0,81. ...

DavidPuente : La vera storia del guru dell’idrossiclorochina Didier Raoult Aveva a disposizione un centro di ricerca, finanziame… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il Pd vuole il colpo di spugna sul Covid Crisanti, oggi a fianco di Speranza dop… - RaffyB_68 : RT @giubberosse1: Aver omesso durante le sperimentazioni gli esami di laboratorio e continuare a ignorarli oggi impedisce la corretta valut… - telodogratis : Covid oggi Italia, cala incidenza ma sale Rt: report Iss - News24_it : Covid oggi Italia, cala incidenza ma sale Rt: report Iss -

Sky Tg24

Dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia sul- 19 diffusodall'Istituto superiore di sanità (Iss), risulta che nella settimana tra il 2 e l'8 settembre scende l'incidenza a livello nazionale: sono stati 197 ogni 100mila abitanti ..."A tutt', preso atto dell'ennesima aggressione al personale in servizio sui treni - denunciano ...in questo caso è stata indetta contro il mantenimento dell'obbligo vaccinale contro il- 1 9 ... Covid, le news. Bollettino: 17.550 casi e 89 morti. Tasso di positività all'11,7% Continua a scendere la curva dei contagi da Covid 19 in Italia. A confermarlo sono, ancora una volta, i dati del monitoraggio della cabina di ...ROMA (ITALPRESS) - In calo l'incidenza settimanale e l'occupazione dei posti in terapia intensiva; mentre è in aumento l'Rt medio. Questi i ...