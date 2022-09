Covid | Oggi in Italia 15 543 nuovi positivi e 59 morti

(Di venerdì 9 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 15.543 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 17.550, su un totale di 137.133 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso dità è all'11,3%, in aumento rispetto al 11,7% di ieri. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute. Le vittime sono 59, in calo rispetto alle 89 di ieri, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia a quota 176.157. A livello di ospedalizzazioni, sono 4.017 (133 in meno di ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 172 in terapia intensiva (13 in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

Diminuisce il numero di nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano,il virus fa registrare 1.391 positivi su 11.145 tamponi esaminati , 44 in meno di ieri con 1.300 tamponi processati in meno. Di questi, 1.309 su 8.391 sono positivi al tampone antigenico mentre ...